Serie A: Fiorentina rimontata, il Torino fa 2-2

Spettacolo, gol e rimpianti. Il posticipo della 26esima giornata di Serie A è un mix di emozioni: al Franchi si chiude in parità sul 2-2 Fiorentina-Torino. I viola passano in vantaggio dopo appena 8 minuti con una bella girata in area di Saponara dopo la respinta corta di Hart sul tiro di Borja Valero e, dopo aver più volte sfiorato il raddoppio, lo trovano al 38' con un colpo di testa preciso di Kalinic su corner battuto dal centrocampista spagnolo.

I granata appaiono stanchi e privi di idee ma nella ripresa si trasformano. Al 62' l'arbitro Giacomelli concede un rigore per evidente fallo di Salcedo su Boye. Sul dischetto si presenta Belotti che sbaglia il terzo penalty stagionale calciando violentemente la sfera sulla traversa. Invece di demoralizzarsi, però, il Gallo si rianima e firma una doppietta personale tra il 65' e l'85' prima con un colpo di testa da due passi su cross di Moretti (difesa della Fiorentina immobile) e poi con un destro in diagonale che non lascia scampo a Tatarusanu. Belotti raggiunge così Dzeko e Higuain al comando della classifica marcatori con 19 reti e il Toro si porta a 36 punti. Resta invariato il distacco di 5 pioli dai viola attualmente ottavi. A fine match Paulo Sousa viene confermato dalla società ma la sua panchina rimane in bilico.