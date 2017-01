Serie A, Fiorentina-Juventus 2-1: pagelle, tabellino e video gol

Di seguito le pagelle e il tabellino di Fiorentina-Juventus, terminata 2-1

Nella 20esima giornata di Serie A Fiorentina-Juventus termina 2-1. Decidono le reti di Kalinic al 37’ e Badelj al 55’. Higuain accorcia al 58’, ma è inutile. Viola che salgono a quota 30 in classifica, mentre i bianconeri restano comunque in testa a 45. Il vantaggio arriva su un pallone filtrante di Bernardeschi per il destro a incrociare di Kalinic. Nella ripresa è Badelj a raddoppiare.



Solo 3’ più tardi, su una mischia in area, Higuain sfrutta un rimpallo favorevole e accorcia le distanze per il 2-1. Allegri gioca tutte le sue carte offensive, mandando in campo Pjaca e Mandzukic ad affiancare Higuain e Dybala. Il risultato però non cambia. La prossima giornata si gioca Chievo-Fiorentina sabato alle 18 e Juventus-Lazio domenica alle 12.30.

Fiorentina-Juventus 2-1

MARCATORI: 37' Kalinic (F), 54' Badelj (F), 58' Higuain (J).

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu 6,5; Rodriguez 6, Astori 6,5, Olivera 6; Badelj 6,5, Carlos Sanchez 7, Vecino 6, Bernardeschi 6 (76' Cristoforo 6), Borja Valero 6 (80' Ilicic 6,5); Kalinic 6, Chiesa 7 (80' Tello sv).

A disp. Sportiello, Lezzerini, De Maio, Diks, Salcedo, Tomovic, Perez, Milic, Zarate, Hagi, Babacar.

All. Paulo Sousa 7.

JUVENTUS (3-5-2): Buffon 5,5; Chiellini 5,5, Alex Sandro 5,5, Barzagli 5,5 (80' Mandzukic 6) , Bonucci 5; Khedira 5,5, Cuadrado 5, Marchisio 5 (77' Rincon sv) , Sturaro 6 (60' Pjaca 6) ; Higuain 6, Dybala 5.

A disp. , Neto, Audero, Rugani, Pjanic, Hernanes, Asamoah.

All. Massimiliano Allegri 5,5.

ARBITRO: non disp. 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 26' Sturaro (J); 28' Vecino (F); 34' Chiellini (J); 55' Chiesa (F); 82' Alex Sandro (J); 88' Bonucci (J); 90' Kalinic (F); 90' Dybala (J).

ESPULSI: nessuno.



: 2-2.: pt 1, st 6