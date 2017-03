Serie A, Napoli-Crotone 3-0: pagelle e highlights. Diretta

Napoli-Crotone 3-0, giocata oggi, domenica 12 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 28a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del San Paolo.



Per la 28esima giornata di Serie A, allo stadio San Paolo il Napoli supera agevolmente il Crotone: finisce 3-0. I primi due gol arrivano dagli undici metri: la sblocca Insigne al 24' e raddoppia Mertens (appena entrato) al 66'. Cinque minuti più tardi, ecco anche il tris e la doppietta personale per Lorenzo Insigne. Napoli che supera momentaneamente la Roma in classifica, salendo a quota 60 punti. Crotone che rimane fermo a 14, incassando la sesta sconfitta nelle ultime sette partite disputate.



Primo tempo a senso unico: Napoli che mantiene un possesso palla superiore all'80%, Crotone che completa la miseria di 58 passaggi. Il vantaggio azzurro arriva al 24' proprio con il numero 24: Insigne manda al bar Sampirisi con una finta e l'ex Vicenza lo stende, rigore netto. Il fantasista azzurro calcia ad incrociare, Cordaz non ci arriva: è 1-0. Il Crotone si chiude in difesa, rischia di subire il 2-0 ma va anche vicino al pari con Trotta, che arriva al limite e scarica un mancino che fa la barba al palo. Primo tempo che si chiude sull'1-0 per i partenopei.



La ripresa si apre con due buonissime occasioni per parte, rispettivamente con Falcinelli e Pavoletti, ma al 53' arriva l'episodio che potrebbe cambiare il match: Marko Rog rischia di lasciare in dieci i suoi con un intervento duro che non viene sanzionato da Mariani con il secondo giallo. Infuriato Nicola, che viene anche allontanato dal campo. Passano pochi minuti, e arriva il secondo penalty della giornata in favore degli azzurri: steso Hamsik in area, rigore giusto. Dal dischetto va il neo entrato Mertens, che sceglie l'angolo alla sinistra di Cordaz e non sbaglia. Crotone ormai sfiduciato, Napoli in completo controllo della gara. Prima del termine, c'è spazio anche per la doppietta personale di Insigne: liberato in area da un assist perfetto di Jorginho, il 24 controlla e supera Cordaz con il destro. Gara senza storia e anche senza recupero: finisce 3-0 per i partenopei.



TABELLINO

Napoli-Crotone 3-0

MARCATORI: 32' Insigne (Rig.) (N), 66' Mertens (Rig.) (N), 70' Insigne (N).

NAPOLI (4-3-3): Reina 6,5; Hysaj 6, Strinic 6, Chiriches 6,5, Koulibaly 6,5; Jorginho 6,5, Hamsik 6, Rog 5,5 (56' Zielinski 6); Callejon 6,5, Insigne 7 (73' Giaccherini 6), Pavoletti 5 (59' Mertens 6,5).

A disp. Rafael, Sepe, Maggio, Maksimovic, Ghoulam, Albiol, Allan, Diawara, Milik.

All. Maurizio Sarri 6,5.

CROTONE (4-4-2): Cordaz 6,5; Ferrari 6, Dussenne 5,5 (87' Cuomo sv) , Sampirisi 5, Martella 5; Rohden 5,5, Crisetig 6,5 (71' Barberis 6) , Capezzi 6, Falcinelli 5; Stoian 5,5, Trotta 6 (79' Acosty sv) .

A disp. , Festa, Viscovo, Mesbah, Suljic, Kotnik, Tonev, Nalini, Borello, Simy.

All. Davide Nicola 6.

ARBITRO: Maurizio Mariani 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 28' Rog (N); 43' Martella (C); 55' Crisetig (C); 88' Ferrari (C).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 9-2. REC.: pt 1, st 0



LE PAGELLE

Arbitro: MARIANI 5,5 La seconda ammonizione ai danni di Rog avrebbe potuto cambiare la gara. Errore pesante.