Serie A: Lazio-Crotone 1-0, gol highlights. Video

All'Olimpico, nella 19a giornata di Serie A, la Lazio supera il Crotone per 1-0. Dopo l’ultimo stop contro l’Inter, tornano alla vittoria i ragazzi di Inzaghi che salgono ora a quota 37 in attesa di ricevere l’Atalanta. Seconda battuta d’arresto di fila invece per i calabresi che, con la gara da recuperare contro la Juventus, ristagnano a 9 punti in attesa di ospitare il Bologna.



Primo tempo effervescente e ricco di emozioni. La Lazio prova ad imprimere la sua manovra ma i pitagorici si dimostrano capaci di un valido contenimento. Al 30’ Biglia ha l’occasione di rompere l’equilibrio su rigore ma fallisce sparando sulla traversa. Festa è protagonista con molteplici interventi a protezione della sua porta su Immobile e Parolo e sul fronte opposto anche Marchetti si distingue al 37’ sventando su Falcinelli. Le reti restano quindi inviolate al termine della prima frazione.





Anche la ripresa si caratterizza per il ritmo incalzante, senza pause e combattuta con la medesima generosità da entrambe le sfidanti. E’ sempre laad imporre il gioco e, sebbene ilcontenga e risponda con rapide ripartenze in contropiede, riesce a conquistare la vittoria al 90’ grazie al gol di, lesto a sfruttare una clamorosa sbavatura difensiva avversaria.