Serie A, Juventus-Crotone 3-0: pagelle e highlights. Diretta

Juventus-Crotone 3-0, giocata oggi domenica 21 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 37a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Juventus Stadium.

Vittoria doveva essere, e vittoria è stata. La Juventus, in scioltezza, batte 2-0 il Crotone grazie ai gol di Mandzukic al 12' e Dybala al 39', e festeggia, con una giornata d'anticipo, lo scudetto numero 33, il sesto consecutivo: record assoluto per il campionato italiano. Dopo lo Coppa Italia di mercoledì, i bianconeri conquistano anche il titolo italiano 2016-17, proseguendo una serie staordinaria, iniziata nel 2011-12 con Conte, e proseguita con Allegri, anche lui al suo terzo scudetto. Ora l'attenzione degli juventini è tutta proiettata alla Finale di Champions League di Cardiff il 3 giugno, per inseguire una storica tripletta.

TABELLINO

Juventus-Crotone 3-0

MARCATORI: 12' Mandzukic (J), 39' Dybala (J), 83' Alex Sandro (J).

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon 6,5; Benatia 6,5, Alex Sandro 7, Bonucci 6,5, Dani Alves 6; Pjanic 6 (84' Rincon ), Cuadrado 6,5 (70' Barzagli 6); Marchisio 6,5 (74' Lemina 6), Higuain 6, Mandzukic 7; Dybala 7,5.

A disposizione: Neto, Audero, Chiellini, Mattiello, Lichtsteiner, Khedira, Asamoah, Sturaro, Kean.

Allenatore: Massimiliano Allegri 7.

CROTONE (4-4-2): Cordaz 6,5; Ferrari 6, Ceccherini 6, Rosi 5,5 (34' Sampirisi 6,5) , Martella 5,5; Rohden 5,5 (78' Acosty 5,5) , Crisetig 5,5, Barberis 6, Tonev 6 (57' Simy 5,5) ; Nalini 5,5, Falcinelli 6.

A disposizione: Festa, Viscovo, Dos Santos, Mesbah, Dussenne, Suljic, Kotnik, Capezzi, Trotta.

Allenatore: Davide Nicola 6.

ARBITRO: Paolo Silvio Mazzoleni 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 76' Martella (C); 90' Dani Alves (J).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 0-0.



RECUPERO: pt 0, st 3