Serie A, Crotone-Lazio 3-1: pagelle e highlights. Diretta

Crotone-Lazio 3-1, giocata oggi domenica 28 maggio 2017 alle ore 20:45. Match valido per la 38a giornata di Serie A.



TABELLINO



Crotone-Lazio 3-1

MARCATORI: 14' Nalini (C), 22' Falcinelli (C), 26' Immobile (Rig.) (L), 60' Nalini (C).

CROTONE (4-4-2): Cordaz 6; Ferrari 6,5, Ceccherini 6,5, Sampirisi 5,5, Martella 6; Rohden 6,5, Crisetig 6,5, Barberis 7, Tonev 5,5 (90' Kotnik sv); Nalini 8 (88' Mesbah sv), Falcinelli 7 (90' Borello sv).

A disposizione: Festa, Viscovo, Dos Santos, Rosi, Dussenne, Suljic, Capezzi, Acosty, Simy.

Allenatore: Davide Nicola 8.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha 6; Patric 5,5, Basta 5, Wallace 5 (79' Spizzichino sv) ; Bastos 4,5, Radu 5,5, Felipe Anderson 5 (70' Rossi 5,5) , Biglia 5,5 (70' Crecco 5,5) , Milinkovic-Savic 6; Murgia 5,5; Immobile 6,5.

A disposizione: Adamonis, Vargic, De Vrij, Cardoselli, Mohamed, Lombardi, Tounkara.

Allenatore: Simone Inzaghi 5.

ARBITRO: Gianluca Rocchi 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 21' Bastos (L); 23' Falcinelli (C); 33' Crisetig (C); 42' Patric (L); 42' Bastos (L); 45' Biglia (L); 58' Murgia (L); 61' Nalini (C).

ESPULSI: 42' Bastos (L).

ANGOLI: 4-5.



: pt 1, st 5