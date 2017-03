Serie A, Crotone-Fiorentina 0-1: pagelle e highlights. Diretta

Crotone-Fiorentina 0-1, giocata oggi, domenica 19 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 29a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Scida.

TABELLINO

Crotone-Fiorentina 0-1

MARCATORI: 90' Kalinic (F).

CROTONE (4-4-2): Cordaz 7; Ferrari 6, Mesbah 6, Ceccherini 6 (59' Dussenne 6), Rosi 6; Rohden 6, Crisetig 6,5, Barberis 6 (83' Capezzi 5,5), Tonev 5 (52' Trotta 5); Falcinelli 6, Stoian 5.

A disp. , Festa, Viscovo, Sampirisi, Suljic, Martella, Kotnik, Nalini, Acosty, Simy.

All. Davide Nicola 5,5.

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu 5,5; Rodriguez 6, Astori 6,5, Badelj 5,5 (71' Olivera 6) ; Carlos Sanchez 5,5, Vecino 6, Tello 5, Borja Valero 6,5; Ilicic 7 (71' Babacar 6) , Kalinic 6,5; Chiesa 5,5 (66' Saponara 6,5) .

A disp. , Satalino, Sportiello, De Maio, Salcedo, Cristoforo, Hagi, Maistro, Milic.

All. Paulo Sousa 6,5.

ARBITRO: Luca Pairetto 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 41' Cordaz (C); 61' Rodriguez (F).

ESPULSI: nessuno.



: 2-1.: pt 1, st 4