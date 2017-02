Crotone, arriva la Juventus: tutto esaurito all'ospedale

I tifosi erano davvero disposti a tutto, persino farsi ricoverare in ospedale pur di assistere a Crotone-Juventus, un match storico per il club calabrese al primo anno in serie A. Infatti, con lo stadio 'Ezio Scida' completamente esaurito, agli sfortunati che non sono riusciti a procurarsi i biglietti è venuta l'idea di andare alla struttura ospedaliera 'San Giovanni di Dio' che si affaccia proprio sul rettangolo di gioco dello stadio.



Come documentato dal telecronista di Sky Riccardo Trevisani, tante erano le persone affacciate alle finestre dell'ospedale per assistere a Crotone-Juventus: si può proprio dire che, tra pazienti ricoverati e persone in visita, anche al 'San Giovanni di Dio' c'era il tutto esaurito.



Tutti affacciati sullo Scida. Ospedale con vista campo...⚽️#crotone #juventus #skysport Una foto pubblicata da Riccardo Trevisani (@riccardotrevisani) in data: 8 Feb 2017 alle ore 08:53 PST