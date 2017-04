Serie A: Inter a picco, la Fiorentina vince 5-4

Nella 33esima giornata di Serie A, all'Artemio Franchi la Fiorentina si impone 5-4 sull'Inter portandosi così a quota 55 in classifica e a -2 dai neroazzurri, a secco di vittorie da ormai 5 giornate. Per i viola a segno Vecino e Babacar, entrambi con una doppietta, e Astori. Non sono bastate all'Inter la tripletta di Icardi, un gol di Perisic e il rigore parato da Handanovic a Bernardeschi sul risultato di 2-1 per i toscani.



In una partita pirotecnica e caratterizzata dai continui cambi di fronte, è la Fiorentina a passare in vantaggio al 23', quando Milic confeziona l'assist per Vecino che trova la sua prima rete stagionale. La reazione dell'Inter è però immediata e, nel giro di 5', risponde prima con il pareggio di Perisic al 29' su assist di Candreva, poi con Icardi servito profondo in verticale da Joao Mario. Nella ripresa, al 52', Babacar si procura un rigore su un fallo in area di D'Ambrosio, ma Bernardeschi tenta un cucchiaio da dimenticare e Handanovic nega il possibile 2-2.



La rimonta viola è soltanto rimandata al 63', quandosu corner trovache di testa indirizza il pallone sul palo più lontano. L'Inter accusa il colpo, i padroni di casa acquistano fiducia e un minuto più tardiva ancora a segno dopo una cavalcata per vie centrali.diventa poi il protagonista dei successivi 20 minuti: al 70' fa 4-2 chiudendo un contropiede e al 79' fa altrettanto su assist del neo entrato. La partita sembra chiusa, ma nei minuti finalitrova la tripletta realizzando il 3-5 all'88' e il 4-5 al 92'. Domenica prossima alle 15, i ragazzi diaffronteranno al Renzo Barbera l'ormai condannato, che in casa si è imposto una sola volta in 16 partite. Nel posticipo delle 20.45 l'Inter, che nelle ultime 8 partite ha sempre subito gol, ospiterà a San Siro il, titolare del miglior attacco del campionato.