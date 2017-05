Serie A: guizzo Juventus, derby pari col Torino

Anticipo della 35ma giornata di Serie A, allo Stadium il derby della Mole finisce in parità, 1-1 tra Juventus e Torino. Higuain salva l'imbattibilità dello Stadium, ma si ferma a 33 la striscia di vittorie consecutive dei bianconeri sul proprio campo. I granata allungano a 7 gare la propria serie di risultati utili.

La Juve, aggressiva fin dalle battute iniziali, conquista corner in serie e da uno di questi nasce la prima ghiotta occasione della gara: al quarto d'ora Benatia stacca di testa ma la palla colpisce l'incrocio; nella mischia che segue, Molinaro si oppone alla disperata su Bonucci. Al 30', destro dal limite di Lichtsteiner che Hart respinge in tuffo. Minuto 33, Belotti si avventa su un traversone di Zappacosta, ma non inquadra lo specchio. Al 44' Dybala scambia con Mandzukic, entra in area e calcia a rete ma trova Hart pronto alla respinta. Nel recupero, conclusione a giro di Ljajic che, deviata da un difensore, termina a lato.

La ripresa non cambia copione, ma al primo affondo il Toro passa in vantaggio: al 52' fallo di mano di Asamoah in scivolata, punizione per i granata e perfetta esecuzione di Ljajic, con la palla che si insacca all'incrocio. Allegri corre ai ripari e inserisce Higuain per Sturaro: sarà la mossa decisiva. Inizia il rabbioso assedio dei bianconeri, pericolosi già due minuti dopo il gol subito con un diagonale di Mandzukic che esce di poco. Al 57' entrata decisa di Acquah su Mandzukic, il ghanese prende il pallone, ma Valeri lo ammonisce: è il secondo giallo e il Toro resta in 10. Mihajlovic non ci sta, protesta troppo e viene allontanato dalla panchina.

Al 68' clamorosa occasione sciupata dai bianconeri: Dybala smarca Khedira che calcia incredibilmente sul fondo da ottima posizione. Al 78' Bonucci devia in spaccata un cross basso di Pjanic, ma Hart blocca. Il pari arriva al secondo minuto di recupero: Pjanic serve Higuain che stoppa il pallone e, dalla lunetta, fa partire un destro a fil di palo che non dà scampo a Hart.