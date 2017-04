Serie A, Chievo-Torino 1-3: pagelle e highlights. Diretta

Chievo-Torino 1-3, giocata oggi domenica 23 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bentegodi.

Giornata di Serie A numero 33, al Bentegodi il Torino supera 3-1 il Chievo. Gran partenza dei granata: al 5' Sorrentino respinge in tuffo un tiro di Ljajic, poi alza oltre la traversa un diagonale di Boyè all'8'. Toro padrone del campo nei primi 20', ma Mihajlovic perde per stiramento De Silvestri al minuto 22. Il Chievo reagisce al 27': cross di Birsa e girata sul fondo di Inglese. La gara diventa più equilibrata ma le chance migliori sono sempre degli ospiti: al 39' cross basso di Zappacosta che Boyè calcia in porta ma è decisiva la deviazione di Depaoli per evitare che la palla metta nei guai Sorrentino. La gara si sblocca ad inizio ripresa: minuto 52, passaggio di Iago, velo di Baselli e palla a Ljajic, la cui stoccata dal limite dell'area non da' scampo a Sorrentino.



Passano quattro minuti e Zappacosta raddoppia con un formidabile destro al volo da fuori area. Con il Toro le partite non sono mai chiuse e infatti al 65' il Chievo accorcia con Pellissier, abile a sfruttare un passaggio filtrante di Inglese.I granata ristabiliscono le distanze al minuto 75: Iago recupera palla sulla tre-quarti e dal limite scocca un tiro che, deviato da Dainelli, si insacca a fil di palo. Il finale è pura accademia: Hart devia in angolo una punizione di Kiyine al 78', poi Belotti cerca il gol da fuori area all'85' e all'87', ma non è giornata per il Gallo. Seconda vittoria consecutiva in trasferta per i granata, quinto stop di fila per i clivensi.

Il tabellino

Chievo-Torino 1-3

MARCATORI: 52' Ljajic (T), 56' Zappacosta (T), 65' Pellissier (C), 75' Iago Falque (T).

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino 6,5; Spolli 6, Dainelli 5,5, Frey 5,5, Radovanovic 6,5; Castro 6, Birsa 6 (65' Gakpé 5,5), Hetemaj 5,5 (70' Kiyine 6,5); Depaoli 6 (83' Izco 6); Pellissier 7, Inglese 6,5.

A disposizione: Seculin, Confente, Cesar, Pogliano, Oprut, Troiani, De Guzman, Bastien, Rabbas.

Allenatore: Rolando Maran 5,5.

TORINO (4-2-3-1): Hart 6; Rossettini 6, Moretti 6, Avelar 6,5 (83' Barreca sv) , De Silvestri 6 (24' Zappacosta 7,5) ; Acquah 6,5, Baselli 6,5 (78' Valdifiori 6) ; Belotti 6, Ljajic 7,5, Iago Falque 7; Boyé 6,5.

A disposizione: Padelli, Cucchietti, Castan, Carlao, Gustafson, Rossetti, Maxi Lopez, De Luca.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic 7.

ARBITRO: Maurizio Mariani 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 77' Zappacosta (T); 80' Kiyine (C).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 0-0.



pt 2, st 4