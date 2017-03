Serie A: Bacca lancia il Milan, Chievo ko

Milan batte il Chievo 3-1 grazie alla doppietta di Bacca e al rigore trasformato da Lapadula; per i veronesi momentaneo pareggio di De Guzman dal dischetto. Con questi tre punti i rossoneri conquistano momentaneamente il quinto posto in classifica a 50 punti insieme alla Lazio, rilanciandosi in chiave Europa League, mentre i gialloblu restano fermi all'undicesimo posto con 35 punti. Settimana prossima c'è Juventus-Milan, venerdì sera.

I rossoneri sbloccano il risultato al 24' con Carlos Bacca, servito da Deulofeu. Prima dell'intervallo succede di tutto: De Guzman fa 1-1 per il Chievo su rigore, due minuti dopo c'è un penalty per il Milan ma Bacca calcia alto sopra la traversa. Nella ripresa Montella aumenta il peso offensivo inserendo Lapadula al posto di Locatelli e al 70' arriva il 2-1 di Bacca, di testa, sfruttando una torre aerea di Romagnoli. Nel finale, all'82', Ocampos va giù in area e Lapadula realizza il rigore del 3-1, poi Cacciatore si divora la rete del 3-2 calciando sulla traversa da buona posizione.