Serie A, Sassuolo-Cagliari 6-2: pagelle e highlights. Diretta

Sassuolo-Cagliari 6-2, giocata oggi domenica 21 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 37a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mapei Stadium

Tabellino

Sassuolo-Cagliari 6-2

7' Magnanelli (S), 12' Berardi (S), 13' Politano (S), 25' Sau (C), 34' Borriello (Aut.) (C), 56' Iemmello (Rig.) (S), 60' Ionita (C), 90' Matri (S).(4-3-3): Consigli 6; Antei 6, Peluso 6, Acerbi 6,5, Lirola 6,5; Magnanelli 7, Sensi 6,5, Politano 6,5 (84' Ragusa ); Aquilani 6 (75' Biondini 6), Iemmello 6 (66' Matri 6,5), Berardi 7.A disposizione: Pomini, Pegolo, Gazzola, Cannavaro, Letschert, Pellegrini, Missiroli, Mazzitelli, Defrel.Allenatore: Eusebio Di Francesco 7.(4-2-3-1): Rafael 5; Bruno Alves 5, Pisacane 5,5, Murru 5,5, Isla 6; Joao Pedro 5 (74' Han 5,5) , Padoin 5 (46' Ionita 6) ; Tachtsidis 5, Farias 5,5, Borriello 5 (61' Faragò 5,5) ; Sau 6.A disposizione: Crosta, Bizzi, Miangue, Oliveira, Salamon, Di Gennaro, Deiola, Biancu.Allenatore: Massimo Rastelli 5.Luigi Nasca 5,5nessuna31' Pisacane (C); 36' Peluso (S); 54' Bruno Alves (C); 56' Borriello (C); 72' Isla (C); 85' Sau (C).nessuno.0-0.pt 0, st 3