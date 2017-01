Serie A, Roma-Cagliari: formazioni, pagelle, video gol. Diretta

Roma-Cagliari 1-0, match valido per la 21a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol, Tutto sulla sfida dell'Olimpico.

All'Olimpico, nella 21a giornata di Serie A, la Roma supera per 1-0 il Cagliari. Quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di Spalletti che salgono ora a quota 47 in vista della prossima trasferta contro la Sampdoria. Dopo l’entusiasmante successo contro il Genoa, si ridimensiona il passo dei sardi che ristagnano a 26 punti in attesa di ricevere il Bologna.



Prima frazione vivace e caratterizzata da buon agonismo e ritmo di gioco piuttosto sostenuto. Sono i rossoblu a partire subito forte sebbene il loro ardore offensivo venga smorzato rapidamente dalla corazzata capitolina che prende in mano le redini del gioco e prova più volte la via del gol senza però riuscire a concretizzare le numerose occasioni create.



Cambia poco la musica nella ripresa dove il ritmo resta tambureggiante. Dopo qualche minuto in favore degli ospiti è la Roma a riversarsi in avanti ed al 55’ perviene al vantaggio grazie ad un lesto tocco di Dzeko su assist di Rudiger. Il dominio dei padroni di casa si materializza e si amplifica senza però nessuna variazione nel risultato finale.