Serie A, Palermo-Cagliari 1-3: pagelle e highilghts. Diretta

Palermo-Cagliari 1-3, giocata oggi, domenica 2 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 30a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Barbera.

Allo Stadio Renzo Barbera, il Cagliari vince in rimonta per 3-1. Nella sfida valevole per la 30esima giornata, i padroni di casa passano in vantaggio grazie alla rete di Gonzalez al 26' ma si fanno rimontare nella ripresa. I sardi trovano i tre punti grazie alla doppietta di Ionita (48' e 88') e alla rete di Borriello. I padroni di casa partono forte imponendo il proprio gioco, mentre i sardi si affidano alle ripartenze in contropiede. Match giocato ad alti ritmi che si sblocca solo al 26' sugli sviluppi di un corner di Trajkovski: torre di Chochev per Gonzalez che, in posizione sospetta, batte Rafael per la rete del vantaggio. La squadra di Rastelli non riesce a rendersi pericolosa dalle parte di Fulignati.

Nella ripresa arriva la risposta dei sardi che trovano al 48' il gol del pareggio con il colpo di testa di Ionita su assist di Tachtsidis. Al 58' è Borriello a portare in vantaggio i suoi intercettando un pallone vagante in area di rigore e battendo Fulignati da posizione ravvicinata. I rosanero provano a spingersi in attacco ma si scoprono alle ripartenze dei sardi che trovano la rete del definitivo 3-1 al 88' grazie al diagonale mancino di Ionita che firma la sua doppietta personale. Grazie a questo risultato, i sardi salgono a quota 35 punti mentre il Palermo viene scavalcato in classifica dal Crotone.

Tabellino

Palermo-Cagliari 1-3

MARCATORI: 26' Gonzalez (P), 48' Ionita (C), 58' Borriello (C), 88' Ionita (C).

PALERMO (3-5-2): Fulignati 5,5; Vitiello 5 (81' Sallai 5,5), Rispoli 6, Goldaniga 5; Gonzalez 6, Pezzella 5,5, Gazzi 5,5 (67' Balogh 5,5), Chochev 6, Bruno Henrique 5 (89' Lo Faso 5,5); Trajkovski 6, Nestorovski 5,5.

A disp. Posavec, Marson, Andelkovic, Cionek, Aleesami, Sunjic, Morganella, Embalo, Jajalo.

All. Diego Lopez 5.

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael 6; Bruno Alves 6, Pisacane 6, Murru 5,5, Isla 5; Joao Pedro 6 (81' Faragò 5,5) , Padoin 6, Ionita 7; Tachtsidis 6; Borriello 6,5 (90' Deiola sv) , Sau 6,5 (87' Han 6) .

A disp. , Crosta, Gabriel, Miangue, Capuano, Salamon, Di Gennaro, Arras.

All. Massimo Rastelli 6,5.

ARBITRO: Paolo Valeri 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 5' Gazzi (P); 16' Isla (C); 75' Bruno Henrique (P); 90' Trajkovski (P).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 7-2. REC.: pt 2, st 4

26' Gonzalez (P), 48' Ionita (C), 58' Borriello (C), 88' Ionita (C).(3-5-2): Fulignati 5,5; Vitiello 5 (81' Sallai 5,5), Rispoli 6, Goldaniga 5; Gonzalez 6, Pezzella 5,5, Gazzi 5,5 (67' Balogh 5,5), Chochev 6, Bruno Henrique 5 (89' Lo Faso 5,5); Trajkovski 6, Nestorovski 5,5.A disp. Posavec, Marson, Andelkovic, Cionek, Aleesami, Sunjic, Morganella, Embalo, Jajalo.All. Diego Lopez 5.(4-3-1-2): Rafael 6; Bruno Alves 6, Pisacane 6, Murru 5,5, Isla 5; Joao Pedro 6 (81' Faragò 5,5) , Padoin 6, Ionita 7; Tachtsidis 6; Borriello 6,5 (90' Deiola sv) , Sau 6,5 (87' Han 6) .A disp. , Crosta, Gabriel, Miangue, Capuano, Salamon, Di Gennaro, Arras.All. Massimo Rastelli 6,5.Paolo Valeri 6nessuna5' Gazzi (P); 16' Isla (C); 75' Bruno Henrique (P); 90' Trajkovski (P).nessuno.7-2.pt 2, st 4

LE PAGELLE COMMENTATE

Arbitro: VALERI 6 Dirige all'inglese, lasciando correre su alcuni falli