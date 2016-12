Serie A: Cagliari-Sassuolo 4-3, le pagelle

Le pagelle di Cagliari-Sassuolo, terminata 4-3.



CAGLIARI

Rafael 5.5 - Nessun intervento degno di nota per il portiere cagliaritano, nè in positivo nè in negativo.

Salamon 5.5 - Ordinato quanto basta, la velocità del Sassuolo lo mette talvolta in difficoltà.

Bruno Alves 5.5 - Guida la difesa del Cagliari, facendola rischiare un po' troppo sui contropiedi avversari. Sempre pericoloso su corner.

Pisacane 5 - La difesa dei rossoblu non brilla, ma è suo il fallo in area che rischia di affossare definitivamente la gara.

Capuano 5 - Subisce la velocità della ali del Sassuolo: sempre in affanno.

Dessena 5 - Esce prima della pausa per far posto a Borriello: la sua mancanza non si è sentita.

Di Gennaro 7 - Piedi buoni al servizio della squadra, si distingue per classe e tocco di palla.

Joao Pedro 6 - Entra per dare più peso all'attacco e fa il suo, buttando in area qualche cross velenoso.

Barella 7 - Sulla fascia è uno stantuffo e i suoi cross creano sempre scompiglio nell'area avversaria.

Padoin 6 - Pochi fronzoli e tanta sostanza per il numero 20 cagliaritano, che lotta fino alla fine.

Farias 8 - Quando il Cagliari sembra affondare il brasiliano si carica i suoi sulle spalle, segnando una doppietta e rendendosi sempre pericoloso dalle parti di Consigli.

Borriello 6.5 - Gol da bomber di razza, la rimonta del Cagliare parte da lui.

Sau 6.5 - Sblocca la gara e coi suoi movimenti continua a dare fastidio alla difesa neroverde. Cala nel secondo tempo.

Giannetti 6 - Si sbatte e combatte, dando sempre una mano all'intero reparto.



All.: Rastelli 6.5 - Osa il tutto per tutto fin da quando il Sassuolo resta in 10 e non sbaglia, scacciando le voci di un esonero imminente.



SASSUOLO

Consigli 5 -Serata no per il portiere neroverde. Si riscatta nel finale con due interventi super, quando però è ormai troppo tardi.

Adjapong 6.5 -Una scommessa vinta per Di Francesco, con un gol non banale e una partita giocata con la grinta di un veterano.

Terranova 5.5 -Entra per arginare la marea cagliaritana: missione fallita.

Peluso 5 -Non una bella prova quella del difensore ex Juve, sempre in difficoltà nelle sortite avversarie.

Acerbi 6 -Il migliore della difesa emiliana: sempre preciso e freddo sia negli anticipi sia dal dischetto di rigore.

Antei 5.5 -Non riesce a fare nulla per fermare l'offensiva cagliaritana quande questa pesta il piede sull'acceleratore.

Lirola 5 -Non la migliore gara del terzino spagnolo, che non riesce a frenare come si deve le sortite dei sardi.

Pellegrini 6 -Porta in vantaggio i suoi con un gran destro ma poco dopo si fa espellere per un fallaccio: croce e delizia.

Mazzitelli 6.5 -Un assist delizioso e tanto brio, una prova ben oltre la sufficienza.

Sensi 6 -Partita ordinata, gestisce bene la manovra.

Matri 6 -Con la sua esperienza prova a trascinare i suoi, ma non riesce a dare esito positivo ai suoi sforzi.

Ragusa 6 -Sempre pericoloso in contropiede, si fa atterrare da Pisacane procurando un rigore per i suoi.

Ricci 5.5 -Pochi minuti per lui, cerca di dare profondità all'attacco neroverde.

Defrel 5.5 -Davanti si vede poco, non riesce mai a pungere come dovrebbe.





All.: Di Francesco 5.5 - Al netto degli infortuni mette insieme una formazione più che buona, ma non riesce a gestire come dovrebbe l'inferiorità numerica.