Serie A, Cagliari-Inter 1-5: pagelle e highlights. Diretta

Cagliari-Inter 1-5, giocata oggi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 27a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Sant'Elia.



Inter batte Cagliari 5-1 nella 27a giornata di Serie A. Allo stadio Sant'Elia, l'Inter strapazza il Cagliari. Nel primo tempo arrivano le reti di Perisic e Banega, prima del gol del momentaneo 1-2, firmato Borriello. Nella ripresa però, va a segno ancora Perisic, timbra anche Icardi su rigore e arriva anche la prima gioia di Gagliardini con la maglia dell'Inter. Cagliari che subisce l'ennesima goleada e rimane fermo a quota 31. Inter che sale invece a 51, scavalcando momentaneamente Milan e Lazio.

L'Inter la sblocca alla mezz'ora, con un'invenzione di Banega per Perisic, che controlla con il destro e finalizza con il sinistro. Pochi minuti dopo, è proprio l'argentino a siglare il 2-0: punizione perfetta a beffare un ingenuo Gabriel. Nel finale di tempo, arriva il momentaneo 1-2 siglato Borriello, che fa 16 in stagione. La ripresa però, è un monologo nerazzurro: al 47' Perisic trova la doppietta, con un tiro a giro che non lascia scampo al portiere del Cagliari. Venti minuti più tardi, Gabriel stende Icardi e dal dischetto va proprio l'argentino: tiro centrale, 4-1. Nel finale, spazio anche per la prima rete con la maglia nerazzurra di Gagliardini: tiro dal limite che buca per la quinta volta Gabriel. Finisce 1-5 in favore dei ragazzi di Pioli.



TABELLINO

Cagliari-Inter 1-5

MARCATORI: 34' Perisic (I), 40' Banega (I), 42' Borriello (C), 47' Perisic (I), 67' Icardi (Rig.) (I), 89' Gagliardini (I).

CAGLIARI (4-4-1-1): Gabriel 4; Bruno Alves 5,5, Pisacane 6, Capuano 5, Isla 5,5; Di Gennaro 5,5 (62' Sau 6), Joao Pedro 6, Barella 6 (78' Dessena 5), Padoin 6; Ionita 5,5; Borriello 6,5 (78' Ibarbo 5).

A disp. Rafael, Colombo, Crosta, Miangue, Murru, Salamon, Deiola, Tachtsidis, Farias.

All. Massimo Rastelli 5.

INTER (4-2-3-1): Handanovic 6; Ansaldi 6 (88' Nagatomo sv) , Miranda 6,5, D'Ambrosio 6,5, Gagliardini 6,5; Kondogbia 6,5, Medel 6; Banega 7 (76' Joao Mario 6) , Perisic 7 (73' Eder sv) , Candreva 5,5; Icardi 6.

A disp. , Carrizo, Andreolli, Sainsbury, Santon, Murillo, Palacio, Biabiany, Gabriel Barbosa, Pinamonti.

All. Stefano Pioli 7.

ARBITRO: Marco Di Bello 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 55' Barella (C); 73' Ionita (C).

ESPULSI: nessuno.



LE PAGELLE

Arbitro: DI BELLO 6 Lascia molto correre, ne beneficia lo spettacolo.