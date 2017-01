Milan: torna Storari, Gabriel al Cagliari

Con una trattativa conclusa ieri sera a cena a Milano tra Adriano Galliani e Tommaso Giulini, Milan e Cagliari hanno concluso uno scambio di portieri tra Storari e Gabriel. Scambio di prestiti fino a giugno col giovane brasiliano che va a fare esperienza in Sardegna e il 40enne estremo difensore toscano che torna in rossonero dopo averci già giocato in passato e vestirà i panni del vice del baby fenomeno Gianluigi Donnarumma.



"Il Milan è una squadra giovane con ragazzi forti, ed è sicuramente un punto di partenza per costruire qualcosa di importante. A Milanello ho lasciato tanti amici, penso di tonare in una famiglia e sono contento, ho scelto il 30 perchè porta bene da tanti anni, fortunatamente era libera e l'ho presa. Il Cagliari? Ho fatto quel che dovevo fare, mi spiace sia finita così, non mi volevano più", ha detto il 40enne Storari che torna in rossonero dopo essere già stato a cavallo fra il 2007 (sei mesi da gennaio a giugno) e il 2010 (sei mesi da luglio 2009 a gennaio 2010).





Fa il percorso inversoche, prima di partire per la sua nuova avventura al, ha firmato il rinnovo fino alcole ha detto a MilanNews: "Sono contento per questa nuova esperienza. Prima devo ambientarmi, allenarmi, le cose non sono così semplici. Il futuro? Non sappiamo cosa succederà domani, penso a fare bene passo dopo passo".