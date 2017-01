Borriello sempre più bomber: nel suo cuore ora c'è Dayane Mello

Marco Borriello si conferma sempre più bomber...di cuori. Il 34enne attacante napoletano, attualmente in forza al Cagliari, avrebbe approfittato delle vacanze natalizie per volare in Brasile, a Rio de Janeiro, e fare la conoscenza della 27enne modella Dayane Mello che - secondo quanto riporta il settimanale Novella 2000 - avrebbe fatto breccia nel suo cuore. Borriello, celebre non solo per i suoi gol ma anche per le sue fidanzate eccellenti da Belen Rodriguez ad Aida Yespica, rischia stavolta di andare incontro alla classifica delusione d'amore: secondo i bene informati, infatti, la bella Dayane non ricambierebbe l'interesse mostrato dall'attaccante. Chi vivrà vedrà, ma la possibilità che il due di picche possa essere finito proprio nelle mani di Borriello esiste. Anche i belli, a volte, piangono.



