Serie A, Sampdoria-Bologna 3-1: pagelle e highlights. Diretta

Sampdoria-Bologna 3-1, giocata oggi, domenica 12 febbraio 2017 alle ore 18. Match valido per la 24a giornata di Serie A. Leggi le pagelle in diretta, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Ferraris.

Nella 24a giornata, la Sampdoria vince in rimonta per 3-1. A Marassi, il Bologna passa in vantaggio al 18' grazie alla rete di Dzemaili, ma nella ripresa i blucerchiati si scatenano nel finale. Al 82' Muriel pareggia dagli undici metri e al 83' Schick, appena entrato ribalta il risultato. Al 88' Mbaye mette nella propria porta la palla del 3-1. La squadra di Giampaolo va vicina alla rete del vantaggio nei primi minuti, ma Muriel, a tu per tu con Da Costa, calcia fuori. Il Bologna prende coraggio e passa in vantaggio grazie al potente tiro di Dzemaili dal limite dell'area su assist di Verdi. Nella ripresa Giampaolo prova a scuotere i suoi con le sostituzioni e la Samp ribalta il risultato nel finale. Al 82' Muriel realizza un rigore, dubbio, spiazzando Da Costa. Al 83' Schick su suggerimento di Djuricic porta in vantaggio i suoi. La rete del 3-1 porta la firma di Mbaye vittima di uno sfortunato autogol.

TABELLINO



SAMPDORIA-BOLOGNA 3-1

MARCATORI: 18' Dzemaili (B); 82' Muriel rig. (S), 83' Schick (S), 88' Mbaye aut. (S).

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano 6; Bereszynski 5,5, Regini 5 (46' Dodò 6), Silvestre 6, Skriniar 6; Bruno Fernandes 5,5 (58' Schick 6,5), Linetty 5 (47' Djuricic 6,5), Praet 6; Torreira 6,5; Muriel 6,5, Quagliarella 6,5. A disp.: Puggioni, Pavlovic, Alvarez, Barreto, Cigarini, Palombo, Tomic, Budimir. All.: Giampaolo 7.

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa 5; Maietta 5,5 (13' Mbaye 5,5), Masina 6, Oikonomou 6, Torosidis 5,5; Donsah 5,5, Dzemaili 6,5, Krejci 6; Pulgar 6, Verdi 6 (85' Di Francesco sv), Destro 6 (45' Sadiq 5). A disp.: Ravaglia, Sarr, Krafth, Nagy, Rizzo, Taider, Viviani, Petkovic. All.: Donadoni 5,5.

ARBITRO: Michael Fabbri 5,5.

NOTE: Ammoniti: Schick, Torreira (S), Maietta, Mbaye, Torosidis (B).

Angoli: 8-4. Rec.: pt 4', st 5'.