Serie A: Juventus-Bologna 3-0, gol highlights. Video

Juventus-Bologna 3-0 Finale. La Juve inanella la quarta vittoria consecutiva e consolida il proprio primato, con una partita ancora da recuperare. Poca storia allo Stadium: Higuain apre le danze al 7', poi Dybala dal dischetto doma il Bologna al 41'. Nella ripresa i bianconeri triplicano ancora con Higuain al 55' e poi non dilagano solo per eccessiva leggerezza. La squadra di Donadoni gioca bene per mezz'ora ma si scioglie dopo il raddoppio.





La partita si mette subito bene per la, che passa in vantaggio al 7': gran palla dichescarica al volo in porta, per l'1-0 bianconero. Ilreagisce, pressa ma non tira quasi mai; la squadra di Allegri controlla e raddoppia al 41' grazie a un rigore conquistato da Sturaro (fallo di Oikonomou) e trasformato da. Al minuto 55 il tris, propiziato dae concretizzato da un colpo di testa di. Poisciupano il poker.