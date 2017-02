Serie A: la Juve vuole allungare, Milan per il riscatto

Juventus e Milan tornano in campo quest'oggi nei recuperi della 18esima giornata di Serie A, gare non disputate per la Supercoppa Italiana. Alle 18 i bianconeri fanno visita al Crotone con l'obiettivo di conquistare la quarta vittoria di fila in campionato e di portare a 7 i punti di vantaggio in classifica sulla Roma. I rossoneri, invece, affrontano alle 20.45 il Bologna al Dall'Ara e devono necessariamente invertire la rotta dopo 3 ko di fila.





Match che si presenta a senso unico, almeno sulla carta, quello dello. Laè infatti reduce dal fondamentale successo con l'Inter e vuole portarsi a +7 sul secondo posto, attualmente occupato dalla, e mettere così una seria ipoteca sul sesto scudetto consecutivo. I bianconeri, però, devono porre particolare attenzione alche nelle ultime settimane ha dato segni di risveglio travolgendo 4-1 nel penultimo turno in casae pareggiando la settimana prima 2-2 a Genova col. Domenica è arrivata la sconfitta contro una diretta rivale come il Palermo e i punti da recuperare in classifica per agganciare il treno salvezza sono attualmente 9.Il Milan ha bisogno di una scossa: dopo 3 sconfitte di fila in campionato e l'eliminazione inper mano della Juventus la squadra di Montella deve per forza conquistare i tre punti questa sera alle 20.45 al Dall'Ara contro ildel grande ex Roberto Donadoni. I rossoneri, in caso di successo, si riporterebbero a -2 dal quinto posto attualmente condiviso dalla coppia nerazzurra Inter-Atalanta e a -3 dalla, prossima avversaria in campionato. Se ilarriva al match con il morale basso, i rossoblù non stanno certo vivendo un periodo di forma eccezionale. Sabato scorso i felsinei sono stati letteralmente travolti 7-1 dal Napoli in casa e si ritrovano nella zona medio-bassa della classifica con 27 punti.