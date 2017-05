Serie A, Udinese-Atalanta 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Udinese-Atalanta 1-1, giocata oggi domenica 7 maggio 2017 alle ore 12:30. Match valido per la 35a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Friuli.



Alla Dacia Arena, nel "lunch match" della 35esima giornata di Serie A, i padroni di casa dell'Udinese fermano l'Atalanta di Gasperini: finisce 1-1. Il terzo gol in stagione di Bryan Cristante regala il momentaneo vantaggio agli orobici, ma al 53' arriva il definitivo pari di Perica. Udinese che reagisce alla debacle di Bologna con una prova convincente e sale a quota 44. Settimo risultato utile consecutivo per l'Atalanta, ma nell'ultimo periodo è arrivato qualche pareggio di troppo: quota 65 per gli uomini di Gasperini, il Milan potrebbe portarsi a -3.



Parte forte l'Udinese nella prima parte di gara: i friulani pressano a tutto campo e mettono in crisi la costruzione di gioco degli orobici. Bianconeri pericolosi al 9' con una conclusione di Zapata mandata in angolo da Berisha e al 10' con De Paul direttamente su calcio d'angolo. Il match cambia registro alla mezz'ora, con l'Atalanta che ritrova gli automatismi di sempre e la fluidità di manovra. Al 41', angolo dalla sinistra di Gomez per la testa di Cristante, che supera Karnezis con una perfetta torsione. Vantaggio atalantino all'intervallo.



La ripresa inizia con un cambio, Raimondi (già ammonito) in favore di D'Alessandro, ma il cambio sulla carta offensivo di Gasperini non produce i frutti sperati. L'Udinese prende in mano le redini della gara e domina i secondi 45', senza concedere nemmeno un tiro in porta agli orobici. Al 53' arriva il pareggio bianconero: sesto gol in campionato del croato Perica, che ribadisce in rete con il sinistro una prima respinta di Berisha. Pochi minuti più tardi, il brasiliano Danilo sfiora il raddoppio, con un colpo di testa sul secondo palo che termina sull'esterno della rete. La Dea sembra accontentarsi del pari e si limita a contenere le offensive friulane: finisce 1-1 alla Dacia Arena.



TABELLINO

Udinese-Atalanta 1-1

MARCATORI: 41' Cristante (A), 53' Perica (U).

UDINESE (4-4-2): Karnezis 6; Danilo 6,5, Widmer 6,5, Felipe 6, De Paul 5,5; Jankto 6,5, Hallfredsson 6, Ali Adnan 6, Balic 6 (62' Kums 6); Zapata 6,5 (72' Thereau 6), Perica 6,5 (76' Ewandro 6).

A disposizione: Scuffet, Perisan, Angella, Gabriel Silva, Heurtaux, Badu, Evangelista, Matos.

Allenatore: Luigi Delneri 6,5.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha 6; Toloi 5,5, Masiello 5,5, Caldara 6; Raimondi 5 (46' D'Alessandro 5,5) , Cristante 6,5, Gomez 6 (63' Mounier 5) , Kurtic 5 (57' Bastoni 6) ; Spinazzola 5,5; Grassi 5, Petagna 5,5.

A disposizione: Rossi, Gollini, Migliaccio, Melegoni, Pesic, Paloschi.

Allenatore: Gian Piero Gasperini 5,5.

ARBITRO: Marco Di Bello 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 33' Raimondi (A); 34' Balic (U); 43' Felipe (U); 55' Kurtic (A); 61' Masiello (A); 82' Hallfredsson (U); 88' De Paul (U).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 3-5.

RECUPERO: pt 3, st 4

LE PAGELLE COMMENTATE

Arbitro: DI BELLO 5,5 - Qualche dubbio sul mancato secondo giallo a Raimondi. Qualche problema nella gestione dei cartellini.



Allenatore: DELNERI 6,5 - Buona Udinese quest'oggi. I suoi reagiscono con grande forza al tracollo di Bologna, sfoderando una prestazione convincente e di gran carattere.

Allenatore: GASPERINI 5,5 - Non è la solita Atalanta. Prova a cambiare più volte l'assetto dei suoi nel corso della partita, ma non riesce a dare la scossa sperata. Considerate le assenze di Kessiè, Conti e Freuler, così come la condizione non ottimale di Gomez, può essere soddisfatto del punto conquistato.