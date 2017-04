Serie A, Roma-Atalanta 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Roma-Atalanta 1-1, giocata oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 32a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Olimpico.



All'Olimpico, nella 32a giornata di Serie A, Roma ed Atalanta pareggiano per 1-1. Dopo quattro vittorie di fila, frenano i padroni di casa e salgono ora a quota 72 in vista della prossima trasferta a Pescara. Secondo pareggio di fila per gli orobici che si portano a 60 punti in attesa di ricevere il Bologna. Prima frazione giocata su alti ritmi e senza risparmio energetico da entrambe le squadre.

La Roma prova ad imporre la propria manovra ma fatica a concretizzare, mentre la compagine seriana attende e attacca con velocissime azioni in contropiede. Proprio da una rapida ripartenza nasce al 22’ il gol di Kurtic su preciso cross di Conti. Troppo timida la reazione dei giallorossi che vanno quindi all’intervallo in svantaggio per 1-0.

Cambia completamente la musica nella ripresa dove la Roma sale decisamente in cattedra e prende d’assalto la porta avversaria.Lo sforzo profuso dai padroni di casa è premiato al 50’ quando Dzeko firma il pareggio su assist di Salah. Asfissiante la pressione dei capitolini che, prima con De Rossi in acrobazia e poi con Nainggolan di potenza, colpiscono anche un palo ed una traversa. Nonostante l’autentico assedio verso la propria porta, la retroguardia nerazzurra riesce a reggere l’urto ed a strappare un prezioso pareggio.



TABELLINO

Roma-Atalanta 1-1

MARCATORI: 24' Kurtic (A), 50' Dzeko (R).

ROMA (4-2-3-1): Szczesny 6,5; Rudiger 6, Fazio 6, Mario Rui 6,5, Manolas 5,5 (46' Bruno Peres 6,5); Nainggolan 6,5, Strootman 6; De Rossi 6,5 (78' El Shaarawy 6,5), Perotti 5,5 (87' Totti sv), Dzeko 7; Salah 6,5.

A disposizione: Lobont, Alisson, Juan Jesus, Vermaelen, Paredes, Grenier, Gerson.

Allenatore: Luciano Spalletti 6.

ATALANTA (3-5-1-1): Gollini 7,5; Toloi 7, Masiello 7, Caldara 7; Kessie 6,5, Conti 6,5, Hateboer 6,5, Cristante 6 (54' D'Alessandro 6) , Freuler 6; Kurtic 7 (68' Cabezas 6) ; Petagna 6,5 (84' Paloschi sv) .

A disposizione: Rossi, Konko, Raimondi, Bastoni, Migliaccio, Grassi, Melegoni, Mounier, Capone.

Allenatore: Gian Piero Gasperini 7.

ARBITRO: Piero Giacomelli 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 23' Kurtic (A); 42' Hateboer (A); 71' Gollini (A); 72' Mario Rui (R); 87' Rudiger (R).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 9-3.

REC.: pt 0, st 3

Tempo effettivo: 27' nel primo tempo e 29'51'' nella ripresa.





LE PAGELLE COMMENTATE



Arbitro: GIACOMELLI 6,5 - Gara condotta con correttezza, autorità ed attenzione.

Allenatore: SPALLETTI 6 - Dopo quattro vittorie di fila, i suoi frenano e salgono ora a quota 72 in vista della prossima trasferta a Pescara. Con la Juve che vince ancora, l'obiettivo di recupero in vetta si allontana ora di altri 2 punti.