Serie A, Atalanta-Sampdoria: formazioni, pagelle, video gol. Diretta

Atalanta-Sampdoria 1-0, match valido per la 21a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol, Tutto sulla sfida dell'Atleti Azzurri d'Italia.



L’Atalanta di Gasperini non si ferma più: all’Atleti Azzurri cade anche la Sampdoria, finisce 1-0 nella 21a giornata di Serie A. Decisivo un rigore di Gomez al 53’ dopo un ottimo primo tempo dei blucerchiati. Nerazzurri che salgono così a 38 punti, al sesto posto, superando momentaneamente il Milan di Montella. La Samp di Giampaolo subisce il terzo ko nelle ultime 5 partite e rimane ferma a quota 24 punti.



Meglio la Sampdoria per la prima mezz’ora, che va vicino alla rete dopo pochi minuti con una splendida girata di Quagliarella terminata fuori di poco. Doppia occasione anche per Schick alla mezz’ora, in entrambi i casi non lucido il giovane attaccante. La squadra di Gasperini si sveglia nell’ultimo quarto d’ora, aumentando i ritmi e alzando il baricentro. Primo tempo che si conclude sullo 0-0 di partenza.



Nella ripresa è tutta un’altra Atalanta. Al 52’ Gomez impegna Puggioni con una meravigliosa conclusione al volo, ma l’estremo difensore è reattivo e respinge. Un minuto più tardi però, Petagna si guadagna un rigore con esperienza e arriva il vantaggio nerazzurro: Gomez batte centrale e Puggioni stavolta non può nulla. La Samp prova a reagire, ma i tentativi blucerchiati si spengono negli ultimi sedici metri: finisce 1-0.



ATALANTA-SAMPDORIA 1-0

MARCATORE: 53' Gomez rig. (A).



ATALANTA (3-4-1-2): Berisha 6; Bastoni 7, Caldara 6,5, Conti 6,5 (59' Zukanovic 6); Masiello 6,5, Freuler 6, Gomez 6,5 (86' Toloi 6), Kurtic 6; Melegoni 6 (46' Grassi 6); Spinazzola 6,5, Petagna 6,5. A disp.: Gollini, Mazzini, Raimondi, Suagher, D'alessandro, Migliaccio, Paloschi, Pesic. All.: Gasperini 6,5.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni 6,5; Pavlovic 5,5, Pedro Pereira 5,5, Silvestre 6, Skriniar 6; Bruno Fernandes 6 (82' Budimir 6), Linetty 6 (57' Muriel 6), Praet 5,5 (50' Djuricic 6); Torreira 6; Quagliarella 6, Schick 6,5. A disp.: Krapikas, Tozzo, Bereszynski, Dodò, Regini, Barreto, Cigarini, Palombo. All.: Giampaolo 6.

ARBITRO: Nicola Rizzoli 6.

NOTE: Ammoniti: Kurtic (A), Djuricic, Pedro Pereira (S).



Angoli: 2-4. Rec.: pt 1', st 4'.