Serie A: l'Atalanta frena, 0-0 con la Fiorentina

Nel lunch match della 27esima giornata di Serie A si chiude sullo 0-0 Atalanta-Fiorentina. Si interrompe a quattro, dunque, la striscia di vittorie consecutive dei bergamaschi che restano almeno momentaneamente al quarto posto portandosi a 52 punti, 5 in meno del Napoli. All'Atleti Azzurri prova d'orgoglio dei viola che riescono a fermare una delle squadre più in forma del campionato salendo a quota 42.

Gasperini manda in campo un'Atalanta ultra offensiva spostando in mediana Kurtic ed inserendo la coppia composta da D'Alessandro e Gomez alle spalle di Petagna. Nella Fiorentina out Bernardeschi, spazio a Ilicic e Borja Valero dietro a Kalinic con Chiesa e Tello sulle fasce. I nerazzurri partono col piede sull'acceleratore e cercano di sfruttare le dormite della difesa viola con Petagna che non trova di un soffio la porta su assist di Freuler. All'11' Kalinic si divora il vantaggio colpendo tutto solo a lato di testa da ottima posizione. Una conclusione di Gomez, deviata da Vecino, rischia di sorprendere Tatarusanu ma il portiere della Fiorentina è bravo a mettere in angolo.

Ritmi alti anche nella ripresa con gli ospiti che sfiorano il gol al 51' con un tiro angolato di Vecino. Al 57' Kalinic mette dentro la sfera con una splendida rovesciata ma la rete non viene convalidata per fuorigioco. Un minuto dopo Gomez si trova sulla traiettoria della conclusione di Freuler e per poco non beffa Tatarusanu. Il portierone della Viola è decisivo al 77' quando salva sulla linea il tentativo di Petagna, subito dopo ci prova Grassi ma conclude alto. Nel finale succede ben poco e così le due formazioni si accontentano di un punto a testa.