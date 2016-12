Serie A: Atalanta-Empoli 2-1, gol e highlights. Video

GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DOPO LA PARTITA



Per la 18esima giornata di Serie A, allo stadio Atleti Azzurri l'Atalanta batte 2-1 in rimonta l'Empoli di Martusciello. Una rete di Mchedlidze al 51' illude i toscani, ma l'ingresso di Kessié cambia la partita. L'ivoriano sigla la rete del pareggio e propizia il definitivo 2-1 targato D'Alessandro. L’Atalanta torna al successo dopo tre turni e si porta a quota 32. Empoli che ritrova la sconfitta dopo due gare e rimane fermo a quota 14.





Nel primo tempo l'domina la gara ma non riesce a concretizzare la mole di occasioni avute. Nella ripresa parte forte l', che trova subito la rete del vantaggio al primo tiro in porta:sfrutta l'assist die sigla il terzo gol in stagione.si gioca la cartae al primo tiro in trova il pareggio con un destro all'angolino, mentre al 49' si inventa l'azione che porta al definitivo 2-1 di