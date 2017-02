Serie A, Atalanta-Cagliari 2-0: formazioni, pagelle e highlights. Diretta

Atalanta-Cagliari 2-0, giocata domenica 5 febbraio 2017 alle ore 15. Match valido per la 23a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol.

L'Atalanta è diventata grande, doppio Gomez stende il Cagliari. All'Atleti Azzurri di Bergamo, l'Atalanta supera l'ennesima prova di maturità, archiviando la pratica Cagliari in venti minuti e gestendo per tutta la gara senza soffrire: finisce 2-0. Decide una doppietta dell’argentino Gomez: piattone preciso al 6' e al 18' la chuide con uno stratosferico destro a giro all'incrocio. Atalanta che aggancia momentaneamente l'Inter in quinta posizione, Cagliari che rimane fermo a quota 27.



Succede tutto nel primo tempo: dopo 6' Gomez raccoglie un assist di Conti e supera Rafael con il piattone. Passano dieci minuti e l'argentino si ripete, questa volta con un destro a giro dal limite che si insacca all'incrocio dei pali più lontano. Da vera grande squadra, i ragazzi di Gasperini gestiscono la gara senza accelerare e non concedono nemmeno un tiro in porta al Cagliari, che prova ad attaccare ma sbatte sul muro della difesa orobica: finisce 2-0.



TABELLINO

Atalanta-Cagliari 2-0

MARCATORI: 6' Gomez (A), 18' Gomez (A).

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha 6; Toloi 6, Masiello 6 (63' Zukanovic 6), Caldara 6,5; Kessie 6,5 (80' Cristante 6), Conti 6,5, Gomez 7 (89' Mounier sv), Freuler 6,5; Kurtic 6; Spinazzola 6, Petagna 6.

A disp. , Gollini, Hateboer, Raimondi, Bastoni, Migliaccio, Grassi, Melegoni, Pesic, Paloschi.

All. Gian Piero Gasperini 6,5.

CAGLIARI (4-1-4-1): Rafael 6; Bruno Alves 6, Pisacane 5,5, Ceppitelli 5,5 (81' Ionita 6) , Capuano 5,5 (80' Serra 6) ; Isla 5,5; Dessena 6 (70' Miangue sv) , Di Gennaro 6, Barella 6, Tachtsidis 5,5; Borriello 6.

A disp. , Colombo, Gabriel, Murru, Salamon, Deiola , Sau.

All. Massimo Rastelli 5.

ARBITRO: Claudio Gavillucci 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 56' Ceppitelli (C); 58' Masiello (A); 62' Barella (C); 64' Conti (A).

ESPULSI: nessuno.



: 6-4.: pt 0, st 0