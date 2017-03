Papu Gomez, piadina speciale per beneficenza

Alejandro "Papu" Gomez non è solo un grande giocatore come dimostra la strepitosa stagione che sta facendo con l'Atalanta di Gasperini ma è anche un cuoco provetto. L'attaccante argentino ha deciso di cimentarsi con una ricetta inedita insieme alla piadineria "Casa Maioli" con uno scopo benefico: infatti, il 10% del ricavato di ogni piadina del Papu sarà dato in beneficenza agli Amici della Pediatria dell'Ospedale Giovanni XXIII.

Ma com'è la piada del Papu? "C'è un ingrediente segreto, poi pollo con soia, miele, salsa barbecue e maionese, lattuga, pomodorini e devo dire che è molto buona", ha detto Gomez. Poi ha aggiunto: "Mi piace cucinare, ho fatto un corso quando ero giovane in Argentina, e sono stato contento di aver provato anche questa esperienza che mi mancava. Anche l'Atalanta ha un segreto, ed è il lavoro che si fa in settimana".