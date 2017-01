Atalanta e Inter stanno continuando a lavorare per sistemare gli ultimi dettagli e chiudere la trattativa che porterà Roberto Gagliardini agli ordini di Stefano Pioli. Il centrocampista classe 1994 per ora non pensa al futuro e intercettato da Premium fuori dal centro sportivo dei bergamaschi ha detto: "A Zingonia anche domani? Sì, sì, certo. Il mio procuratore Beppe Riso a Bergamo? Non l'ho visto qui".





Poi, interrogato direttamente sulla trattativa coi nerazzurri di proprietà, ha ammesso: "Il trasferimento all'? Non ci penso, ci penserà il mio procuratore. Sarebbe sicuramente un bel salto, vedremo come andrà".stanno lavorando per un'operazione inpiù, per una cifra totale attorno ai, di cui le proprietà di ambo i club (Suning e Percassi) discuteranno presumibilmente la prossima settimana.