Scottish Premiership: il Celtic vince il derby, 2-1 ai Rangers

Il Celtic vince il derby di Glasgow conquistando la sua quindicesima vittoria consecutiva. Finisce 2-1 in casa dei Rangers per gli uomini di Brendan Rodgers. Non delude l'Old Firm numero 405 della storia, ad Ibrox sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio con Miller al 12', al 33' però è Dembele con un gran sinistro a pareggiare i conti, il gol partita lo firma invece Sinclair al 70' su assist di Armstrong. Palo di Miller nel finale.



Non delude il derby tra Rangers e Celtic. L'Old Firm sorride ancora (terza volta consecutiva) alla capolista, ma i padroni di casa trascinati dai 40.000 spettatori dell'Ibrox Stadium non sfigurano. Sono proprio i Rangers infatti a portarsi in vantaggio, grande azione al 12' di Tavernier sulla destra, il terzino arriva sul fondo e fa partire un tiro cross su cui si fionda il capitano Miller, che in spaccata riesce a trovare il pallone e ad insaccare. Dura poco però la gioia perchè al 33', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è Dembele con un gran sinistro che si infila sotto la traversa a trovare la rete del pari. Sfortunato, poi, lo stesso attaccante al 55', quando la sua conclusione si stampa in pieno sulla traversa.





Al 68' Rodgers inserisce, è la mossa decisiva per il Celtic, splendida la sua giocata al 70' che serve una palla filtrante in area per l'accorrente, che a sua volta con un preciso rasoterra mette nelle condizionidi dover solo insaccare a porta vuota. Brivido nel finale, veloce ripartenza dei Rangers e ancoraa tu per tu con il portiere trova l'angolino lontano, ma è il palo a dirgli di no e a regalare i tre punti agli eterni rivali. Il, grazie alla quindicesima vittoria consecutiva aumenta ulteriormente il vantaggio in classifica portandosi a 58 punti, irestano al secondo posto a quota 39.