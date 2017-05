Premier: il Liverpool frena, 0-0 col Southampton

Il Liverpool non va oltre lo 0-0 ad Anfield contro il Southampton nella 36esima giornata di Premier League. I Reds sbattono sul muro eretto dal portiere dei Saints, Fraser Forster, che para un rigore a Milner e nel finale salva la sua porta con un grande intervento sul colpo di testa di Grujic. La squadra di Klopp resta in terza posizione in classifica e si porta a 70 punti, 1 in più sul Manchester City che ha però una gara da recuperare.





Klopp schiera il suo Liverpool con il tridente composto da. Ilrisponde conunica punta. I Reds faticano ad imbastire occasioni da gol nel primo tempo. Al 16'ruba palla al limite dell'area ma il suo destro trova l'opposizione di. Il numero 11 brasiliano prova a farsi vedere anche al 34' quando calcia di prima intenzione da fuori area masi distende e blocca senza problemi.Al 64' l'arbitroconcede un rigore alper un netto tocco col braccio diin area. Sul dischetto si presentache incrocia il destro ma trova la straordinaria risposta di Forster. L’ex giocatore delsbaglia così il suo primo penalty con la maglia deidopo averne realizzati 12 su 12. Il Liverpool si rivede in avanti al 76' con una conclusione di Coutinho facile preda del portiere delcorre ai ripari ed inerisce Lallana e Sturridge al posto diProprioci prova all'81' con una conclusione dalla distanza che sfiora il primo palo. In pieno recupero sale nuovamente in cattedra Forster che compie un intervento miracoloso sul colpo di testa a botta sicura di Grujic. Il Liverpool spreca così l'opportunità di consolidare il terzo posto e si porta solo a +1 sulche ha però una partita in meno. Southampton decimo cona quota 42.