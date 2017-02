Premier: Liverpool a picco, Niang fa volare il Watford

Altro clamoroso passo falso del Liverpool che perde 2-0 sul campo dell'Hull City di Ranocchia (suo l’assist in occasione del raddoppio) e sprofonda a -13 dal Chelsea capolista. Momento magico per il Watford di Mazzarri che batte 2-1 il Burnley: Niang è protagonista con un gol e un assist. Gabbiadini illude il Southampton, ma i biancorossi incassano un pesante 1-3 casalingo col West Ham. L’Everton batte 6-3 il Bournemouth con poker di Lukaku.



Crisi senza fine per il Liverpool di Jurgen Klopp che nel 2017 in Premier League non è ancora riuscito a vincere. Stavolta i Reds cadono sotto i colpi dell’Hull City che si impone 2-0 al KC Stadium e torna concretamente a sperare nella salvezza. Le Tigri sbloccano il risultato al 44’ con un tocco di N'Diaye che risolve una mischia nata da un corner. Il raddoppio arriva all’84’ su una grande iniziativa di Ranocchia: conquistata palla al limite dell’area, l’ex difensore dell’Inter alza la testa e lascia partire un perfetto lancio in profondità per Niasse che fulmina Mignolet chiudendo l’incontro.



Parla “italiano” anche la vittoria casalinga del Watford che batte 2-1 il Burnley e si rilancia in classifica bissando l’impresa di martedì sul campo dell’Arsenal. La squadra di Mazzarri sfrutta la superiorità numerica (espulso Hendrick al 6’ per un’entrataccia su Holebas) e la giornata di grazia di Niang: l’ex milanista confeziona l’assist per l’incornata vincente di Deeney al 10’ e firma il raddoppio nel recupero del primo tempo con una splendida girata di testa su traversone di Holebas. Il Burnley accorcia le distanze con un rigore di Barnes al 78’ ma non riesce a evitare la sconfitta. Non basta un gran gol di Gabbiadini al Southampton contro il West Ham: l’ex attaccante del Napoli sblocca il risultato al 12’ con un gran sinistro su lancio di Jay Rodriguez, poi però i Saints si addormentano e perdono 3-1 (per gli Hammers a segno Carroll, Obiang e Noble).





Scorpacciata di gol adove l’rifila un tennistico 6-3 al. La squadra di, in vantaggio 3-0 dopo mezz’ora, si rilassa nella seconda frazione e rischia di subire una clamorosa rimonta: a blindare il risultato ci pensa lo scatenatoche cala il poker e sale da solo al comando della classifica cannonieri dicon 16 gol. Ilstende lo(1-0,il match winner), in coda roboante successo delche si impone 4-0 in casa del, aggancia i londinesi in classifica e da stasera non è più ultimo da solo.