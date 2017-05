Premier League: Kane stende il Manchester United

Gli Spurs scendono in campo con la consapevolezza di poter chiudere il campionato soltanto al secondo posto, vista la vittoria del Chelsea sul West Bromwich Albion. Il Tottenham, però, scende in campo con la voglia di chiudere a White Hart Lane con una vittoria, e le motivazioni degli uomini di Pochettino fanno la differenza. Padroni di casa avanti dopo soli 6 minuti grazie al colpo di testa di Wanyama su cross di Davies dopo un calcio piazzato. Il primo tempo è un monologo da parte dei londinesi: Son penetra in area e spara su De Gea, non perfetto tre minuti dopo nell'uscita. Nell'occasione, però, lo spagnolo viene graziato da Kane. L'ex portiere dell'Atletico Madrid è però di nuovo decisivo su una conclusione di Delle Alli dalla destra sugli sviluppi di un contropiede. Nel primo tempo, la risposta dei Red Devils è tutta affidata ad un destro a giro di Martial di poco a lato.

Nella ripresa il Tottenham mette subito le cose in chiaro e raddoppia: al 48', è Kane a trovare il 2-0 con un tocco sotto porta dopo un calcio di punizione. Il Manchester United, però, riesce ad accorciare le distanze: splendida discesa sulla sinistra di Martial, che entra in area e serve Rooney, bravo a farsi trovare pronto e realizzare il gol del 2-1. Nel finale, però, sono gli uomini di Pochettino ad andare vicino al terzo gol con Alli, ma il suo destro a giro viene allontanato dalla linea di porta da Jones. Dopo cinque minuti, finisce la partita ed inizia la festa: è l'ultima gara a White Hart Lane del Tottenham. Sconfitta pesante, invece, per gli uomini di Mourinho, che non possono più andare in Champions passando dalla Premier League: i punti di distanza dal quarto posto del Manchester City sono 7, con sole due gare da giocare.