Premier League: tutti i verdetti

Antonio Conte succede a Claudio Ranieri sul trono di 're' d'Inghilterra. L'ex allenatore della Juventus e della Nazionale, infatti, ci ha messo solo un anno per conquistare la Premier League alla guida del suo implacabile Chelsea. Dopo un inizio di stagione non semplice, in cui la stessa panchina del tecnico leccese sembrava poter essere a rischio, i Blues hanno saputo invertire la rotta e disputare una seconda parte di campionato da incorniciare. La formazione londinese ha chiuso la propria stagione con 93 punti, 7 in più rispetto a quelli collezionati dal Tottenham di Pochettino, l'ultima squadra ad alzare bandiera bianca.

Proprio gli Spurs, insieme con il Chelsea, il Manchester City ed il Manchester United di Josè Mourinho e Zlatan Ibrahimovic (vincitore dell'ultima edizione dell'Europa League in finale contro l’Ajax) sono le squadre che si sono guadagnate l'accesso diretto alla fase a gironi della prossima edizione della Champions League. A dover passare dai preliminari, invece, è il Liverpool di Jurgen Klopp che ha battuto la concorrenza dell'Arsenal di Arsene Wenger, fuori dalla coppa dalle Grandi Orecchie dopo 17 anni. I Gunners, quinti al termine del campionato, sono già alla fase a gironi della seconda competizione continentale per club, mentre l'Everton dovrà passare dagli spareggi per poter festeggiare il ritorno in Europa League. A salutare la Premier sono l'Hull City di Andrea Ranocchia, il Middlesbrough ed il Sunderland. Al loro posto salgono in massima categoria dalla Premiership Brighton, Newcastle e Huddesrfield.

I VERDETTI:



Campione d'Inghilterra: Chelsea

Qualificate alla fase a gironi della Champions League: Chelsea, Tottenham, Manchester City, Manchester United (vincitore dell'Europa League)

Qualificata ai playoff di Champions: Liverpool

Qualificata alla fase a gironi dell'Europa League: Arsenal

Qualificata ai playoff di Europa League: Everton

Retrocesse in Premiership: Hull City, Middlesbrough e Sunderland

Promosse in Premier League: Brighton, Newcastle e Huddersfield