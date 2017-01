Premier: Conte travolge Ranieri, il Chelsea riprende il volo

Il Chelsea dimostra di aver assimilato la sconfitta subita con il Tottenham e torna a volare in Premier League espugnando 3-0 il King Power Stadium di Leicester nella 21esima giornata. Antonio Conte si impone così su Claudio Ranieri nel derby tra allenatori italiani. I Blues, grazie alla doppietta di Marcos Alonso e al gol di Pedro, consolidano il primato in classifica salendo con 52 punti, 7 in più degli Spurs. Il Leicester resta fermo a 21.



Vista l'annunciata assenza per motivi disciplinari di Diego Costa, Conte manda in campo il tridente leggero composto da Willian, Hazard e Pedro. Nel Leicester Ranieri si affida a Vardy come unica punta. La prima occasione del match è dei padroni di casa con Courtois che si supera salvando di istinto su conclusione di Musa. Al 6' il Chelsea passa in vantaggio con l'ex esterno della Fiorentina Marcos Alonso che appoggia in rete un pallone vagante dopo un flipper in area. Il Leicester prova a reagire con un tiro da 25 metri del neo-acquisto Ndidi ma la palla termina alta e si va così negli spogliatoi con gli ospiti avanti 1-0.





Ilè letale e al 51' trova il raddoppio ancora conche conclude da fuori area una sfera che viene deviata all'ultimo da. L'ex viola sfiora addirittura la tripletta personale con un esterno sinistro dalla distanza che lambisce il palo a Schmeichel battuto. A calare il tris ci pensache prima serve con un tacco straordinarioe poi mette in rete di testa sul cross dello stesso brasiliano. Nel finale è semplice gestione del risultato per ilche conquista l'ottava vittoria fuori casa su 11 gare di Premier e lancia un segnale forte alle rivali per il titolo. Ilcontinua a fare troppa fatica con le grandi e, con solo 21 punti all'attivo, deve guardarsi le spalle per evitare di rimanere coinvolto nella lotta per non retrocedere.