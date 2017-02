Incredibile Leicester: Ranieri è stato esonerato

Dalle stelle alla polvere in una manciata di mesi. Con un lungo comunicato pubblicato sul sito ufficiale, il Leicester ha annunciato di avere esonerato Claudio Ranieri, il tecnico che la scorsa stagione alla guida delle Foxes aveva vinto la Premier League centrando una delle imprese più memorabili di sempre nella storia dello sport. La decisione del club di licenziare Ranieri arriva dopo la sconfitta di misura a Siviglia nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un ko ancora ribaltabile al ritorno al King Power Stadium, ma evidentemente a orientare la dirigenza verso un cambio in panchina sono stati gli ultimi, deludenti risultati in campionato dove Mahrez e compagni navigano in piena zona retrocessione.

A commentare l'esonero di Ranieri è il vicepresidente del Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha: "Questa è la decisione più difficile che noi abbiamo preso da quando siamo qui, ma il bene del club deve prevalere su tutto, anche sui sentimenti personali. Ranieri ha portato grande qualità con il suo lavoro: con il suo carisma, le sue capacità di motivare il gruppo, il suo approccio misurato e la sua esperienza hanno aiutato a trasformare l'immagine del club e a farlo conoscere a livello mondiale. Gli saremo sempre grati per quello che ci ha aiutati a ottenere".

entra poi nello specifico dei motivi che hanno portato al congedo di: ". Infatti il nostro unico obiettivo è quello di rimanere in Premier League. Ora, però,e crediamo che un cambio sia necessario per avere più chance di farcela nelle ultime 13 partite".