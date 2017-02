FA Cup: City al replay, Leicester eliminato

Entusiasmante pomeriggio di gare nel quinto turno di FA Cup. Il Manchester City di Guardiola non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Huddersfield Town, squadra di Championship, e sarà costretta al replay. Va peggio al Leicester di Claudio Ranieri che, nonostante 40 minuti di superiorità numerica, perde 1-0 per la rete di Cummings al 90' in casa del Millwall che nel turno precedente aveva fatto fuori il Watford di Mazzarri.

Pomeriggio di sorprese nel quinto turno di FA Cup. Dopo il miracolo dei dilettanti del Lincoln City che hanno fatto fuori il Burnley, squadra di Premier (non accadeva dal 1914 che dei non professionisti arrivassero fino ai quarti), finisce la corsa del Leicester mentre il Manchester City dovrà tornare in campo per il replay. La squadra di Pep Guardiola non va oltre lo 0-0 in casa dell'Huddersfield Town, formazione di Championship, e così sarà costretta a giocarsi il passaggio ai quarti nel rematch dell'Etihad Stadium. Il City fatica a rendersi pericoloso contro un avversario compatto e in ottima salute: Aguero ci prova ma senza troppa fortuna e nemmeno gli innesti nella ripresa di De Bruyne e Sanè salvando i blu di Manchester in un match molto deludente.

Va peggio alla formazione di Claudio Ranieri che perde 1-0 al The Den contro il Millwall e viene eliminata. Le Foxes si fanno vedere nel primo tempo con Okazaki e Musa, poi nella ripresa dal 52' possono vantare la superiorità numerica per il rosso a Cooper: Ranieri manda in campo anche Vardy e l'inglese, e ancora Okazaki, sfiorano il gol in un paio di occasioni. L'ultimo guizzo è però del Millwall che al 90' trova con Cummings la zampata dell'1-0. E' il gol qualificazione per il Millwall che, dopo il Bournmeouth e il Watford di Mazzarri, fa fuori anche i campioni d'Inghilterra. Per il Leicester proseguono le difficoltà in trasferta: solo 2 successi nelle ultime 19 gare giocate lontane dal King Power Stadium.