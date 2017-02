Fa Cup: Arsenal ai quarti, favola del Sutton al capolinea

Si chiude al quinto turno di Fa Cup la straordinaria avventura del Sutton United, squadra di quinta serie inglese. L'Arsenal vola ai quarti di finale espugnando 2-0 il piccolissimo Gander Green Lane grazie a Lucas Perez e Theo Walcott, arrivato al gol numero 100 con la maglia dei Gunners. Il prossimo avversario degli uomini di Wenger sarà un'altra formazione di Non-League come il Lincoln, arrivato fin qui eliminando il Burnley.





Sul sintetico del piccolo, il Sutton riesce ad imbrigliare la manovrafino al 28' quando Lucas Perez infila la sfera in rete sul secondo palo anche grazie al velo di Walcott. Proprio l'esterno inglese si rende pericoloso due minuti dopo con una conclusione parata da. Al 42' Iwobi si ritrova all'altezza del dischetto ma calcia a botta sicura addosso a Collins. Poco prima del duplice fischio dell'arbitrorischia grosso regalando il pallone a May che entra in area ma non inquadra la porta.La ripresa si apre con il raddoppiofirmato da: al 54' l’esterno inglese trafigge Wormer sul cross di Monreal siglando il gol numero 100 con la maglia dei. Il Sutton prova a reagire con un colpo di testa di Collins che termina alto. Al 66' clamorosa traversa colpita daormai battuto. Dopo lo spavento l'Arsenal controlla con più tranquillità il risultato e mette in cassaforte il passaggio del turno. Ad attendere ora i ragazzi di Wenger ci sarà un'altra squadra proveniente dalla quinta serie inglese come il, capace di eliminare il Burnley, formazione di