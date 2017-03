Under 21: l'Italia si sveglia tardi, vince la Spagna

L'Under 21 di Di Biagio esce sconfitta dall'amichevole di lusso all'Olimpico di Roma contro i pari età della Spagna. Le Furie Rosse si impongono 2-1 al termine di una gara dai due volti: primo tempo dominato dalla Rojita, reazione degli azzurrini nella ripresa. La Spagna passa in vantaggio al 32' con Saul e raddoppia al 36' con Mayoral. Nel secondo tempo l'Italia accorcia le distanze con Pellegrini al 72' ma nel forcing finale non trova il pari.



Le due squadre tornano ad affrontarsi a distanza di quattro anni dalla finale dell'Europeo in Israele: in quell'occasione le Furie Rosse si imposero 4-2. Di Biagio, alle prese con diverse assenze, schiera i suoi con il 4-3-3 affidandosi al tridente Chiesa-Cerri-Berardi. Primo tempo ricchissimo di occasioni da una parte e dall'altra, ma è soprattutto la Spagna a pungere: Scuffet si oppone a due conclusioni pericolosissime di Mayoral al 5' e all'8'. Risposta azzurra affidata al sinistro in corsa di Berardi: conclusione potente ma centrale, Lopez alza in corner. Ci prova anche Cerri con una conclusione alta di poco. Col passare dei minuti la Spagna prende campo e per l'Italia è notte fonda. Al 32' Suarez impegna Scuffet che respinge, la palla arriva sui piedi di Saul che insacca. Lo svantaggio demoralizza gli azzurrini che al 36' incassano il 2-0: su un corner dalla destra Chiesa corregge male il pallone di testa e la sua deviazione si trasforma in un assist per Mayoral che, tutto solo sul secondo palo, incorna a rete. Scuffet salva ancora su Saul, poi arriva il provvidenziale riposo a salvare l'Under.



Nella ripresa si vede un'Italia diversa e dopo due minuticolpisce la traversa da due passi dopo una corta respinta di. Clamoroso palo dial 57', a questo puntocapisce che è arrivato il momento di cambiare e al 58' opera una tripla sostituzione: entranoal posto disi divora il 3-0 al 67' e cinque minuti dopo gli azzurrini riaprono la partita: cross didalla destra e grande stacco aereo diche manda il pallone sotto la traversa. Adesso la squadra dicrede nel pari, ma il forcing finale non ha effetto: ci provano, maattento. Vince la, per l'un piccolo passo indietro rispetto alla vittoria di settimana scorsa in. Ma in vista deglidi questa estate c'è da essere ottimisti: il gruppo c'è e il carattere non manca.