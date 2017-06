"Conta solo vincere, ma serviranno incisività ed equilibrio. La Germania è uno squadrone". Queste le parole del ct Gigi Di Biagio alla vigilia della sfida dell'Italia Under 21 contro i tedeschi, match decisivo per il possibile passaggio alle semifinali degli Europei. Dopo la cocente sconfitta con la Repubblica Ceca, gli azzurrini vanno a caccia del riscatto consapevoli però che potrebbe non bastare per superare il turno.

"Dovremo approcciarci con più cattiveria alla partita. Con più voglia e determinazione rispetto a quella precedente. Il resto lo vedremo nel corso del match", ha aggiunto Di Biagio. Infatti per passare l'Italia ha due possibilità: una vittoria (qualsiasi) contro la Germania con contemporaneo pareggio o sconfitta della Repubblica Ceca contro la Danimarca; in caso di vittoria della Repubblica Ceca, invece, l'Italia deve battere la Germania con almeno due gol di scarto, ma segnando almeno 3 gol: con 2-0 sarebbe eliminata, con 3-1, 4-2, ecc sarebbe qualificata come prima.

Il ct è ancora fiducioso nonostante il ko coi cechi abbia complicato il possibile approdo alle semifinali: "Dobbiamo continuare a pensare che siamo una buonissima squadra, con grandi valori. Siamo nelle condizioni di giocare in tanti modi diversi, l'unica cosa sarà trovare l'equilibrio giusto perché di fronte avremo una grande squadra".