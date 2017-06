Europei Under 21: l'Italia sfida la Danimarca, vietato sbagliare

Questa sera l'Italia Under 21 fa il suo esordio agli Europei di categoria contro la Danimarca, fischio di inizio ore 20.45. Sfida da non sbagliare quella di Cracovia per i ragazzi del ct Di Biagio che vanno a caccia di un successo nella prima giornata del Girone C. L'obiettivo è quello di iniziare nel migliore dei modi l'avventura in un torneo già vinto cinque volte in passato dalla nostra Nazionale (1992, 1994, 1996, 2000 e 2004).





Sono otto i precedenti tra le due squadre a livello di Under 21. L'Italia è ancora imbattuta con 4 vittorie e 3 pareggi. L'ultima gara amichevole, disputata a novembre a, si è chiusa senza reti. Ladiè arrivata fin qui chiudendo in testa il girone di qualificazione senza mai perdere una partita e con solo 3 gol al passivo, gli stessi subiti dallanel suo percorso di avvicinamento alla fase finale. Il match di questa sera è da non sbagliare per la nostra Under 21, etichettata da più fronti come la migliore Nazionale dell'ultimo decennio. Ad accedere in semifinale saranno infatti solo le prime classificate dei tre gironi e la migliore seconda. Partire con 3 punti risulta quindi fondamentale per la classifica e il morale.