Europei Under 21: l'Italia cerca conferme contro la Repubblica Ceca

L'Italia Under 21 scende in campo alle 18 contro la Repubblica Ceca nella seconda giornata del Girone C degli Europei di categoria, in corso di svolgimento in Polonia. Allo Stadion Miejski di Tychy gli azzurrini vanno a caccia di conferme dopo il successo per 2-0 all'esordio contro la Danimarca. I ragazzi di Di Biagio dovranno fare particolare attenzione a Patrik Schick, gioiello della Sampdoria ormai ad un passo dalla Juventus.

Nel primo incontro della fase finale l'Italia è riuscita a battere la Danimarca 2-0 sbloccando il risultato solo nel secondo tempo con una straordinaria rovesciata di Pellegrini e una zampata sotto porta di Petagna. Battere la Repubblica Ceca rappresenterebbe un passo in avanti importante ma forse ancora non decisivo verso la qualificazione tra le migliori 4 del torneo. Ad accedere alle semifinali sono infatti solo le prime classificate dei tre gironi più la migliore seconda. Per la Repubblica Ceca, la sfida alla Nazionale di Di Biagio è già un'ultima spiaggia dopo la sconfitta per 2-0 subita all'esordio contro la Germania.