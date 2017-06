L'esordio all'Europeo Under 21 dell'Italia si avvicina. Domenica 18 giugno, alle 20:45, gli azzurrini saranno di scena contro la Danimarca nella prima sfida del girone. Una manifestazione alla quale Luigi Di Biagio, ct dell'Under 21, arriva con molte speranze e con un obiettivo: arrivare fino in fondo, come detto a Vivoazzurro. "Dobbiamo cercare di giocare bene a calcio, facendo crescere i nostri ragazzi in vista della Nazionale maggiore e andare in finale, vincendo l'Europeo. Come ho detto anche a loro, non dobbiamo accontentarci, ma guardare sempre più in alto".

Gli azzurrini sono inseriti nel Girone C insieme a Danimarca, contro cui esordiranno i ragazzi di Di Biagio, Germania e Repubblica Ceca. Un raggruppamento pieno di sfide ad alta tensione. "Il problema è che passa solo la prima. Già la sfida inaugurale con la Danimarca è da ritenere un match da dentro o fuori, non possiamo sbagliare. Giochiamo contro tre ottime formazioni, ma anche noi siamo forti. Siamo maturati, siamo più esperti. Rispetto all'anno scorso, il minutaggio dei ragazzi in campionato è aumentato, e non possiamo non esserne contenti". Gli fa eco anche il Presidente della FIGC Carlo Tavecchio: "Obiettivo: vincere l'Europeo".