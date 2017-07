Ranking Fifa: Germania in vetta dopo due anni

Cambio al vertice del ranking Fifa: dopo due anni esatti la Germania torna al primo posto scalzando le sudamericane Brasile e Argentina, ora seconda e terza rispettivamente. I tedeschi coronano un inizio di estate scoppiettante dopo la vittoria nella Confederations Cup in Russia grazie al successo nella finale contro il Cile, senza scordarsi anche il titolo europeo vinto dalla selezione Under 21 in Polonia.

La Germania del ct Loew ha vinto il torneo che fa da antipasto al Mondiale 2018 con una formazione giovane e sperimentale ma è comunque riuscita a fare bella figura e a primeggiare, meritandosi così anche la testa del ranking Fifa. A ridosso del podio ci sono Portogallo, Svizzera e Polonia (6°, mai così in alto), che guadagnano quattro posti e scalzano Cile, Colombia, Francia e Belgio, nazionali che perdono tre posizioni e completano la top ten dal settimo al decimo.

Esce dalle prime dieci anche la Spagna, ora undicesima, mentre dietro le Furie Rosse c'è l'Italia, che non si sposta dal 12esimo posto così come l'Inghilterra, 13esima. Nella top 20 rientrano anche le nordiche Svezia, 18esima (+6 posizioni), e Islanda, 19esima (+3 posti).