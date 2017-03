Italia: Barzagli lascia il ritiro per motivi personali

Andrea Barzagli è costretto a lasciare il ritiro della Nazionale per "motivi personali". Il difensore azzurro non sarà così a disposizione del ct Ventura per l'amichevole di Amsterdam con l'Olanda in programma martedì. Nella serata di ieri il giocatore è rimasto in campo tutti i 90 minuti nel match di qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia vinto 2-0 dall'Italia contro l'Albania con rigore trasformato da De Rossi e gol nella ripresa di Ciro Immobil.

Può sorridere dunque la Juventus che ritrova un altro calciatore rientrato anticipatamente dagli impegni con le rispettive Nazionali. Oltre a Higuain e Dani Alves squalificati, torna a Vinovo anche Mario Mandzukic, esentato dalla Croazia per l'amichevole in Estonia. Il ct Ante Cacic ha infatti concesso il via libera a tutti coloro che saranno impegnati in Champions ad aprile: a Mandzukic si aggiungono Modric, Rakitic e Subasic. Restano in ritiro, invece, Pjaca e Kovacic (in quanto poco impiegati nei rispettivi club.