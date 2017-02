Coppa d'Africa 2017: Egitto in finale, il Burkina Faso cade ai rigori

L'Egitto è la prima squadra finalista della Coppa d'Africa 2017. Il Burkina Faso si arrende ai rigori dopo l'1-1 nei 120 minuti regolamentari in cui Bancé ha risposto all'eurogol del romanista Salah. Decisive per gli uomini di Hector Cuper le parate del 44enne El Hadary che si immola sui penalty calciati dal portiere avversario Koffi e da Bertrand Traoré. I Faraoni vanno a caccia dell'ottavo trofeo continentale della loro storia.





La prima occasione della semifinale dicapita sul destro diè bravissimo a mettere in angolo con una zampata. Ilè ancora pericoloso al 16' con un gran tiro di Bancé che termina di un soffio a lato. L'Egitto si fa vedere in avanti al 17' con un destro a giro difuori di un soffio. La squadra di Cuper ci prova anche al 38' con una conclusione diche impegna. Le squadre vanno così negli spogliatoi sullo 0-0.A inizio ripresa il Burkina Faso sfiora il gol con un destro direspinto daè spietato e al 66' passa in vantaggio con Salah che si inventa l'eurogol piazzando la sfera sotto l'incrocio con un sinistro imparabile. Gli uomini di Duarte reagiscono all'istante e al 73' pareggiano i conti con il solito Aristide Bancé che controlla col petto e infila El Hadary col destro. Nel finale il Burkina Faso prova il forcing ma la difesa dell'Egitto regge e si va così ai supplementari.Nei successivi 30 minuti il copione non cambia conche sfiorano il gol vittoria al 97' con un fraseggio stretto tra Nakoulma ein area con la difesa dell'Egitto che si salva all'ultimo. Il match si decide così ai rigori:parte male con El-Said che si fa ipnotizzare da. Poi però il portiere del Burkina Faso si presenta sul dischetto per il quarto penalty (dopo tre per parte andati a segno) e il suo tiro viene parato da El Hadary. Il 44enne numero 1 dei Faraoni respinge anche il quinto e decisivo rigore di Bernard Traoré portando l'Egitto in finale di Coppa d'Africa per l'ottava volta della sua storia (7 su 7 fin qui i trionfi). Domenica sera a Libreville Cuper potrà cercare di sfatare il mito di eterno perdente contro la vincente dell'altra semifinale