Argentina, Mondiali a rischio senza Messi

Si mette davvero male per l'Argentina! L'Albiceleste ha perso 2-0 in Bolivia nella prima delle quattro gare senza Lionel Messi, squalificato per gli insulti al guardalinee nella partita vinta col Cile, e ora rischia seriamente di restare fuori dai Mondiali di Russia 2018 visto che al momento è quinta a 22 punti, a -1 da Cile e Uruguay e a +2 sull'Ecuador con quattro gare ancora da giocare nel prossimo autunno.

La paura è legata proprio all'assenza di Lionel Messi perchè la nazionale del ct Edgar Bauza, che continua a dare fiducia all'ex genoano Pratto tenendo in panchina Aguero e lasciando a casa Mauro Icardi, ha numeri drammatici senza l'asso del Barcellona: con la Pulce il bilancio è di 5 vittorie e una sola sconfitta (15 punti su 18), senza la Pulce si passa a una vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte (7 punti su 24).

Alla ripresa del 31 agosto l'Argentina avrà una sorta di spareggio in casa dell'Uruguay, poi due gare casalinghe con Venezuela, già eliminato, e Perù, sulla carta abbordabili ma di difficile pronostico data l'assenza di Messi che tornerà soltanto per l'ultima sfida in casa dell'Ecuador a Quito, dove peraltro l'Albiceleste ha vinto una sola volta in 5 partite (tre sconfitte). Se la squalifica di Messi verrà confermata e non ci saranno sconti sui quattro turni di stop, si mette davvero male per l'Argentina sulla strada verso Russia 2018.