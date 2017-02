"Non ho nessun problema con Icardi, ma l'attaccante della mia Argentina è Higuain e Pratto è l'alternativa". Con queste parole il commissario tecnico della Nazionale albiceleste, Edgardo Bauza, chiude di nuovo la porta al capitano dell'Inter che, nonostante l'impressionante media gol e il rendimento costante degli ultimi anni, non è ancora riuscito a rientrare nel giro della Seleccion, con cui finora ha collezionato una sola presenza nell'ottobre 2013 in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2014: in quell'occasione giocò gli ultimi dieci minuti al posto di Fernandez per poi sparire dai radar.



Chiamato a rispondere all'ennesima domanda sudavanti al microfono della tv argentinaha fatto chiarezza ancora una volta sottolineando che la sua è una: "Se un giorno dovessi rinunciare a questi giocatori allora sì, Icardi potrà essere convocato così come, altro giovane con un grande futuro - aggiunge il commissario tecnico -. Sono loro i quattro giocatori che ho in mente, ma. Verrà convocato quando avrà la possibilità di giocare".