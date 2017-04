Ligue 1: il Nizza batte il Psg, Monaco verso il titolo

Il Nizza batte 2-1 il Psg nel posticipo della 35a giornata di Ligue 1 e rischia di dover dire addio al titolo. All'Allianz Riviera è Balotelli ad aprire le marcature al 26' con un gran tiro dal limite che trova l'angolino basso, il raddoppio è una perla ad inizio ripresa di Ricardo Pereira che la mette nel sette con un gran sinistro a giro, Marquinhos di testa accorcia le distanze, ma in pieno recupero arriva il definitivo 3-1 di Donis.





Può sorridere il Monaco dopo il match dell'Allianz Riviera, la sconfitta del Psg ad opera del Nizza vale un pezzo di titolo per i prossimi avversari di Champions della Juventus. I monegaschi, infatti, adesso guidano la classifica con tre punti di vantaggio e una partita in meno sui parigini. La squadra di Emery non brilla e subisce la freschezza atletica degli avversari, il nervosismo la fa da padrone soprattutto nel finale, quando Thiago Motta prima e Di Maria poi perdono la testa e si beccano entrambi il rosso diretto. Negli altri due match di giornata arriva un perentorio 5-1 del Marsiglia sul campo del Caen, che avvicina la squadra di Garcia alla zona Europa (tripletta per Thauvin e doppietta di Lopez). Termina 0-0 Digione-Bordeaux.